Theresa May do të tërhiqet nga tregu i përbashkët

Kryeministrja e Britanisë, Theresa May do të japë planet për një ‘Hard BREXIT’ këtë javë, duke thënë se do të largohet nga tregu i përbashkët i BE për mallrat dhe shërbimet, që të fitojë kontrollin e emigrantëve, raporton Sunday Times.

Ditën e Martë, Theresa May do të përgatisë tërheqjen nga tregtia pa tarifa me rajonin, duke rimarrë të drejtën e frenimit të emigrantëve dhe largimit nga juridiksioni i Gjykatës Europiane të Drejtësisë.

Ministri i Financave, Philip Hammond ka thënë se Britania është e gatshme të braktisë ‘mendimin e përgjithshëm ekonomik dhe social’, nëse nuk arrin një marrëveshje të favorshme post-BREXIT me Bashkimin Europian. Strategjia e Theresa May për BREXIT rrezikon një panik te investitorët, bankierët dhe ekzekutivët e kompanive, të cilët shqetësohen se kryeministrja do ti japë prioritet çështjeve sociale dhe jo rritjes ekonomike.

Zyrtarët e Qeverisë thanë për Sunday Times se presin që Kryeministrja të shkaktojë një korrigjim të tregut gjatë fjalimit të saj. Paundi ra gjatë javës së kaluar kundrejt dollarit amerikan në nivelet më të ulëta që prej tetorit 2016. Më tej, për të shmangur një trazirë dhe për t’i dhënë bizneseve pak qartësim, May do të kërkojë një periudhë tranzitore për ndarjen nga Bashkimi Evropian, tregon Sunday Times duke cituar Sekretarin për BREXIT, David Davis.