Tirana qyteti më i pasur në Shqipëri, Kukësi më i varfëri

2 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Ata që banojnë në Tiranë kanë mesatarisht të ardhurat më të larta për frymë në Shqipëri, sipas raportit të fundit të INSTAT për Prodhimin e Brendshëm Bruto (PBB), sipas rajoneve statistikore.

Tirana kishte të ardhura prej frymë prej 679 mijë lekë në vitin 2015 dhe pati një rritje me 5.5 për qind, krahasuar me vitin 2014. PBB për frymë e këtij qarku është 37 për qind mbi mesataren e vendit.

Më pas renditen Qarku Fier me 550 mijë lekë, duke shënuar një rënie prej 9.6 për qind ndaj vitit 2014. PBB për frymë e këtij qarku është 11 për qind mbi mesataren e vendit.

Pas Fierit renditen Gjirokastra, Durrësi, Vlora, Berati dhe Korça.

Qyteti më i varfër është Kukësi, me rreth 319 mijë lekë duke shënuar një rënie me 2.2 për qind, krahasuar me vitin 2014. PBB për frymë e këtij qarku është 35.7 për qind nën mesataren e vendit. Më pas, me PBB-në për frymë më të ulët, renditet Qarku Elbasan me rreth 351 mijë lekë duke shënuar një rënie me 0.5 për qind ndaj vitit 2014. PBB për frymë e këtij qarku është 29.2 për qind, nën mesataren e vendit.

Për gjithë Shqipërinë, në vitin 2015 niveli i PBB-së për frymë është rreth 496 mijë lekë. Krahasuar me vitin 2014 PBB për frymë u rrit me 2.63 për qind.

Në rajonin statistikor Qendër, PBB për frymë është 679 mijë lekë dhe pati një rritje me 4.8 për qind, krahasuar me vitin 2014. PBB për frymë e këtij rajoni rezultoi 20.1 për qind mbi mesataren e vendit. Në rajonin statistikor Veri, PBB për frymë është 404 mijë lekë, duke shënuar një rritje me 5.9 për qind, krahasuar me vitin 2014.

PBB për frymë e këtij rajoni është 18.5 për qind nën mesataren e vendit. Në rajonin statistikor Jug, PBB për frymë është 457 mijë lekë, duke shënuar një rënie me 3.3 për qind, krahasuar me vitin 2014. PBB për frymë e këtij rajoni është 7.8 për qind nën mesataren e vendit. /Koha Jonë