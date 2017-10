Tri oferta shqiptare për ‘Rruga e Arbërit’

1 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) ka hapur këtë të hënë ofertat për dhënien me qira të ‘Rruga e Arbërit’, që parashikon përmirësimin, ndërtimin, operimin dhe mirëmbajtjen e saj.

Nga shqyrtimi elektronik ka rezultuar se kompanitë që kanë shprehur interes për këtë tender kanë qenë tri, ku të tria ishin shqiptare.

Sipas një njoftimi për shtyp të MIE, kompanitë në fjalë janë ‘Adem Pojani’, ‘Alb-Star sh.p.k.’, dhe ‘Gjoka Construction sh.a.’. Sa i takon subjektit të parë, nga kontrolli paraprak ka rezultuar se dokumentacioni i paraqitur prej tij nuk ka qenë i mjaftueshëm që oferta t’i merrej në konsideratë.

Operatori i dytë ekonomik, nga ana tjetër, ka paraqitur disa dokumente, por pa detajet për ofertën financiare.

Ndërsa lidhur me subjektin e tretë, komisioni i koncesionit ka vlerësuar se dokumentacioni ka qenë i plotësuar dhe se ‘Gjoka Construction sh.a.’ ka propozuar si vlerë për projektin shumën prej 33.6 miliardë lekë.

Në njoftimin zyrtar MIE-së nënvizon më tej se kontrolli i detajuar i dokumentacioneve të tri kompanive do të bëhet brenda afatit ligjor prej 60 ditësh, në përfundim të të cilit do të dilet me një vendim.