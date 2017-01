Trump fillon me NAFTA

0 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, tha se po planifikon të nisë bisedimet me liderët në Kanada dhe Meksikë, për rinegocimin e Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Amerikës së Veriut (NAFTA).

“Ne do të nisim rinegociatat e marrëveshjes tregtare të Amerikës së Veriut, mbi emigracionin dhe për kontrollet në kufij”, tha Trump.

Pakti tregtar ka hyrë në fuqi 23 vite më parë dhe ka shkaktuar shqetësime në zonat qendrore industriale të Shteteve të Bashkuara, gjë që solli ngritjen e Donald Trump. Gjatë fushatës presidenciale të 2016-së, Trump premtoi se do të rinegociojë paktin tregtar për të ofruar kushte më të favorshme për Shtetet e Bashkuara.

Ambasadori i Kanadasë në Shtetet e Bashkuara David MacNaughton, tha se shqetësimi kryesor i Trump është defiçiti tregtar me Meksikën dhe Kinën.

“Nuk mendoj se Kanadaja është në fokus”, shtoi ai.

Ekspertët tregarë dhe zyrtarët e qeverisë thonë se tarifa zero e paktit tregtar (NAFTA) është diçka tejet e vështirë për t’u transformuar dhe se rinegociatat do të kërkojnë vite. Trump tha se do të takojë Kryeministrin e Kanadasë, Justin Trudeau dhe Presidentin e Meksikës, Enrique Pena Nieto, për të nisur bashkëpunimin në ndryshimin e marrëveshjes.

Trump e çmoi presidentin e Meksikës, i cili nuk ka qenë popullor për shkak të skandaleve të korrupsionit dhe rritjes së inflacionit në vend.

“Mendoj se do të kemi rezultate të mira për Meksikën, Shetet e Bashkuara dhe këdo që është i përfshirë”, tha Donald Trump.

Megjithatë, Trump nuk ka dhënë shumë detaje për përmirësimet që kërkon në paktin tregtar, përveç se ndalimin e emigrantëve dhe mbylljes së fabrikave me kosto të ulëta në Meksikë.