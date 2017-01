Vështirësitë e të filluarit një biznes

0 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Nëse jeni mërzitur nga të tjerët dhe keni një ide për të hapur një biznes, duhet të merrni në konsideratë sfidat që do të ndeshni gjatë rrugës.

Rritja e kapitalit

Nisja e një biznesi kërkon kapital që të punojë. Në të shumtën e rasteve, pronarët e bizneseve vendosin një pjesë të kapitalit të tyre për të bërë një investim në mënyrë që të rrisin biznesin e tyre. Këta biznesmenë të suksesshëm vendosin gjithçka kanë ruajtur për të vënë në funksionim idenë e tyre.

Por gjithsesi janë gjithmonë në kërkim të rritjes së kapitalit, në mënyrë që të presin të shohin lirshëm paratë e prekshme. Me shumë mundësi ju nuk do të merrni pagë për veten tuaj vitin e parë (ose tre vitet e para). Megjithëse jeni duke sakrifikuar pagën, udhëtimet dhe kënaqësitë, do të habiteni se sa shume shpenzime do ju dalin rrugës, pavarësisht çfarë kishit planifikuar.

Këto shpenzime mund të përfshijnë pajisje të prishura, gabime në llogaritje, shpenzime në udhëtime, kamata të vonuara, taksa e të punësuarve dhe sigurimet shoqërore.

Bankat apo grantet, janë një rrugë e mirë për të kërkuar investime, por që të aplikoni për to, ju duhet një plan biznes i qartë dhe e bindshme.

Kërkim i klientëve të duhur

Nëse ofroni një shërbim apo produkt unik për klientët, ju duhet të kultivoni përdoruesit e duhur të cilët do të përcaktojnë drejtimin e duhur të kompanisë. Kur ju filloni një biznes, ju duhet të pyesni klientët për opinionin e tyre. Dëgjoni atë çfarë do ju thonë, ata janë grupi që do ju duhet në vazhdim.

Synimi i klientëve do ju japë atë çfarë shkon dhe nuk shkon në drejtimin e biznesit, ku duhet të përmirësoheni, ku duhet të hiqni dorë, sa janë të gatshëm të paguajnë dhe shumë të tjera. Përpjekja për të bërë gjithçka vetë tek Biznesmenët e suksesshëm, e dinë se nuk mund ti bëjnë vetë të gjitha.

Nëse e shtyni veten shumë, me shumë mundësi do të lodheni dhe do ta çoni biznesin në rënie. Në fillim, një biznes i sapo hapur ka karakteristikat e mëposhtme; vendos vizionin e kompanisë, fokusimi në të ardhmen, krijimi i pikturës së madhe, dhe vendosja e objektivave të kompanisë. Gjithsesi një drejtues i mirë, duhet të fillojë të delegojë punët në kompani, duke kërkuar për punonjësit që do të marrin përgjegjësit dhe vështirësitë me të cilat ju do të përballeni.

Punësimi i njerëzve të duhur

Krijimi i një skuadre fituese kërkon kohë dhe përpjekje në mënyrë që të gjendet kombinimi i duhur për të ecur përpara dhe në mënyrë sa më efikase.

Për këtë arsye është e rëndësishme të gjeni personat e duhur, ti edukoni dhe ti frymëzoni për të ecur përpara duke rritur drejt suksesit skuadrën që ju dëshironi. Punësimi i njerëzve të duhur duhet të kombinohet si me talentet e tyre, punën në skuadër, këshillimet në grupe dhe mes grupeve, incentivat dhe me përcaktimin e saktë të objektivave dhe rrugën që duhet të ndjekë gjithsecili. Përpjekja për të shpenzuar kohën në mënyrë efektive çdo pronar biznesi përpiqet të përshpejtojë rritjen e fitimit në kompani duke punuar shumë.

Por ata duhet të përpiqen gjithashtu të balancojnë kalimin e kohës dhe me familjen e tyre gjithashtu. Kur je i kufizuar në orët e kaluara në ngritjen e biznesit, atëherë fillon përpjekja për të gjetur balancën efektive të shpenzimit të kohës. Për këto arsye duhet të mendoni disa nga veglat që mund t’iu lehtësojnë në reduktimin e kohës, si: automatizimi i sistemit të emaileve, faturimi online, media sociale, planifikimi online për punonjësit dhe klientët, pagesat online, etj.

Zhvillimi i një karakteri të fortë si një biznesmen i ri ju duhet të përpiqeni çdo ditë, duke kaluar pengesa dhe situata të vështira. Kërkoni për mënyra kreative rreth jush. Ndonjëherë, vetë vështirësitë mund të jenë porta për suksesin tuaj. Jini pozitiv, punoni me pasion, shtyni fort drejt pikave të dhimbshme, dhe vetëm atëherë mund të merrni pas benefitet dhe kënaqësitë e të qënurit një vetë i punësuar.