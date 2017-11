Viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë vendosen si linjë e rregullt buxhetore

1 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Ministri i Financave, Bedri Hamza, priti sot në takim drejtoreshën ekzekutive të Qendrës Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës, Feride Rushiti, ku u diskutua për gjendjen e viktimave te dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë.

Gjatë takimit Ministri Hamza theksoi se “Unë kam nderin që si ministër i Financave për herë të patë të merrem me këtë kategori shumë të dhimbeshe, por edhe shumë të respektuar të shoqërisë tonë në Kosovë. Nga dita e marrjes së mandatit ne e kemi vendosur prioritet trajtimin e kësaj kategorie me kujdesin më të madh të mundshëm”.

“Përveç vendimeve të mëdha që kemi marr këtë vit për ta ndihmuar këtë kategori, ne gjithashtu kemi vendosur në Buxhetin e vitit 2018, i cili është aprovuar dje në Qeveri të Kosovës, një linjë të rregullt buxhetore për sa i përket trajtimit financiarë të kësaj kategorie”, shtoi ministri Hamza.

Gjithashtu, ai bëri të ditur se është i përkushtuar në marrjen e veprimeve dhe vendimeve tjera për t’i adresuar të gjitha kërkesat dhe sfidat me të cilat përballen viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë dhe do ta trajtoj këtë kategori me prioritetin më të lartë.

Me këtë rast, Hamza i ka ofruar gjithë ndihmën dhe ka hapur mundësin e komunikimit të rregullt me shoqatën e trajtimit të kësaj kategorie për t’i adresuar kërkesat në kohë reale.

Ndërsa, drejtoresha ekzekutive e Qendrës Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës, Feride Rushiti, tha se “Tani 18 vite pas luftës, për herë të parë këto kategori të dala nga lufta, pra viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës, po e marrin kompensimin i cili parashihet me Ligjin për vlerat e luftës”.

“Natyrisht, që ky kompensim nuk do të thotë anashkalim i të gjitha atyre vuajtjeve që kjo kategori kanë pasur, po mbi të gjitha përmes këtij kompensimi shteti po tregon që ka përkujdesje, po ja njeh vuajtjen e tyre, që mbi të gjitha ka qenë edhe kërkesë e tyre gjatë këtyre viteve”, shtoi Rushiti.

Ajo gjithashtu theksoi se “Në takimin që patëm me ministrin Hamza, biseduam rreth mënyrës së procedimit dhe funksionalizimit të Komisionit qeveritar për dokumentimin dhe verifikimin e viktimave të dhunës seksuale. Dhe ndihemi mirë që patëm një bashkëpunim të sinqertë, një derë të hapur, ku u diskutua edhe mundësia që në çdo moment, kur në qoftë se numri i këtyre personave që do të atakojnë këtë Komision do të rritet, ministri do të jetë fleksibil, i gatshëm për t’i ndihmuar dhe për ta reviduar Buxhetin dhe për ta shtuar Buxhetin në qoftë se nevojat janë më të mëdha”.

“Mos të harrojnë, që 18 vite pas luftës kjo kategori nuk ka reshtur së luftuari për tu njohur e drejta e tyre dhe po them që është qeverisja e parë që ka marrë hapin e guximshëm për tu ballafaquar me të kaluarën për të ofruar një drejtësi sociale për të gjithë viktimat e dhunës seksuale që kanë pësuar gjatë luftës në Kosovë”, shtoi Rushiti. /Gazeta Ekonomia