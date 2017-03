Viti 2016 solli çmime më të larta

1 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Nga të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK) del se çmimet në dhjetor të vitit 2016 ishin më të larta për 0.4 për qind në krahasim me nëntorin e vitit të kaluar, shkruan Kosova Post.

Inflacioni në dhjetorin e këtij viti në krahasim me dhjetorin e vitit të kaluar ishte 1.3 për qind më i lartë.

Sipas ASK-së dhjetorin e 2016-së e bënë më të shtrenjtë se nëntorin e atij viti ngritja e çmimeve të qumështit, djathit dhe vezëve me 2.1 për qind, perimeve me 6.2 për qind, duhanit me 2.2 për qind, përdorimit të pajisjeve për transportin personal me 1 për qind, gjithashtu ka pasur ngritje të çmimit të naftës dhe benzinës me një ndikim të përbashkët të këtyre nëngrupeve prej 0.5 për qind në Indeksin e Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit (IHÇK).

Çmimet e bukës dhe drithërave krahasuar me nëntorin e të njëjtit vit me atë të dhjetorit ishin më të lira për 0.8 për qind nga të cilat ndikuan ulje të çmimeve për 0.1 për qind. Ndërsa, dhjetori i vitit të kaluar ishte më i shtrenjtë për 1.3 për qind në raport me dhjetorin e vitit parprak.

Gjatë dhjetorit të 2016-së u ngriten shumë çmime të artikujve u ngritën në krahasim me këtë muaj të para dy viteve.

Ngritje e çmimeve vërehet mishi me 1 për qind, qumështi, djathi dhe vezët me 4.8 për qind, sheqeri dhe ëmbëlsirat me 9.4 për qind, kafja, çaji dhe kakaoja me 3.1 për qind, duhani me 8.3 për qind, veshjet me 3.2 për qind, rryma, gazi dhe lëndët djegëse të tjera me 1 për qind, përdorimi i pajisjeve për transportin personal me 5.4 për qind, ngritje të çmimit të naftës e benzinës dhe shërbimet për transport me 6.3 për qind.

Kurse në dhjetorin e 2016-së disa artikujve iu ulën çmimet në raport me dhjetorin e 2015-së.

Ngritja u neutralizua kryesisht nga rënia e çmimeve në këtë periudhë te buka dhe drithëra me -1.5 për qind, perimet me -4 për qind, pajisjet audio-vizuele dhe fotografike për përpunimin e informatave me -3.4.

Sipas ASK-së çmimet në vitit 2016 ishin më të larta se dy vjet më parë.

IHÇK në vend në vitin 2016 ishte më i lartë në një mesatare prej 0.3 për qind krahasuar me vitin 2015, tregon ASK.

Ngritje e Indeksit të Çmimeve të Konsumit (IÇK) në këtë periudhë është vërejtur te mishi me 1.5 për qind, vajrat dhe yndyrat me 2.5 për qind, sheqeri dhe ëmbëlsirat me 8.8 për qind, pijet joalkoolike me 1.8 për qind, pijet alkoolike me 7.2 për qind, duhani me 8.8 për qind, veshjet me 2.8 për qind, orenditë dhe aparaturat, qilimat dhe shtrojat tjera për dysheme me 2 për qind, prodhimet dhe pajisjet mjekësore me 2.4 për qind dhe shërbimet për transport 5.4 për qind.

Gjatë 2016-së kishte artikuj që ishin më të lirë se në 2015-në.

Buka dhe drithërat me -2.6 për qind, pemët me -3.5 për qind, perimet me -6.1 për qind, furnizimi me ujë dhe shërbimet e ndryshme që kanë të bëjnë me vendbanimin me -4.5 për qind, rryma, gazi dhe lëndët djegëse të tjera me -2.7 për qind, përshkallëzimi i TVSH-së me 8 për qind nga muaji shtator i vitit 2015 te disa artikuj dhe shërbime ka ndikuar në rënie të inflacionit në një masë prej -0.4 për qind në vitin 2016, përdorimi i pajisjeve për transportin personal me -4.7 për qind, rënie e çmimit të naftës dhe benzinës me një ndikim të përbashkët prej 1 për qind në IÇK.

Në muajin janar 2017 IHÇK në vend ishte më i lartë për 0.8 për qind krahasuar me muajin dhjetor 2016.

Shkalla e inflacionit e matur në muajin janar 2017 me muajin janar 2016 ishte 1.7 për qind.