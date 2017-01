VW i ‘rrëmben’ pas 5 vitesh vendin e parë Toyota-së

0 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Për të parën herë në 5 vite Toyota ka humbur vendin e parë, si shtëpia e parë prodhuese në botë, duke i lënë kurorën Volkswagen (VW). Të dhënat i referohen vitit 2016 në tërësi, dhe shtëpia prodhuesve Gjermane, pavarësisht skandalit ia ka dalë t’i ‘rrëmbejë’ japonezëve vendin e parë.

Japonezët kanë shitur 10.1 milionë njësi gjatë vitit të kaluar, kundrejt 10.3 milionë që kanë shitur gjermanët. Pritshmëritë duket se nuk kanë zhgënjyer. Suksesi i Volkswagen në Kinë ka zhbërë kështu efektin negativ të Dieselgate. Nga ana tjetër, gjermanët janë ndihmuar edhe nga fakti se, japonezët janë përballur me një rënie të ndjeshme të shitjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Shtëpia prodhuese gjermane i ka paraprirë me 2 vite planit të saj, për t’u rikthyer si lider global, vetëm në vitin 2018. Toyota projekton shitje në 10.2 milionë njësi gjatë këtij viti. Në rast se këto projeksione do të realizoheshin, atëherë, shtëpia prodhuese do të kalonte nivelin e 10 milionë njësive për të katërtin vit me radhë.

Ndër të tjera, presidenti i Toyota-së, Akyo Toyoda, pritet të takojë në fundjave kryeministrin e vendit, Shinzo Abe, i cili do të vizitojë Uashingtonin më 10 Shkurt. Duhet kujtuar se Donald Trump ka sulmuar në mënyrë të drejtpërdrejtë shtëpinë prodhuese dhe prodhuesit japonez në përgjithësi.