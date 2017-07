Zyrëtarët e FMN-së në Kosovë vizitojnë ATK-në

3 Shpërndarje Shpërndaje Cicëroje

Drejtori i përgjithshëm i ATK-së, Sakip Imeri ka mbajtur sot takim me përfaqësuesit e zyrës së FMN-së në Kosovë, Ruud Vermeulen dhe Selim Thaçi. Në takim u diskutua për performancën e të hyrave të Administratës Tatimore (ATK) në gjashtëmujorin e parë të këtij viti dhe planet për pjesën tjetër të vitit.

Në takim ndër tjera, u diskutua edhe për rezultatet e deritanishme nga zbatimi i Ligjit për Faljen e Borxheve Publike.

Përfaqësuesit e FMN-së përsëriten se do të vazhdojnë ta mbështesin ATK-në në zhvillimin dhe avancimin e fushave me rëndësi, me qëllim të ngritjes së kapaciteteve profesional.

Nga ana tjetër, drejtori Imeri falënderoj përfaqësuesit e FMN-së për mbështetjen e deritanishme dhe potencoi nevojën për vazhdimin e këtij bashkëpunimi edhe në të ardhmen. /Gazeta Ekonomia